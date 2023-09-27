أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي إلى 276 ألفا و990 جنديا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير 2022، إلى نحو 276 ألفا و990 جنديا، من بينهم 320 جنديا لقوا حتفهم خلال أمس الثلاثاء فقط.



جاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الأربعاء.



وقال البيان إن القوات الأوكرانية دمرت 4675 دبابة و8950 مركبة قتالية مدرعة و6373 نظام مدفعية و792 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و534 من أنظمة الدفاع الجوي.



وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 315 طائرة، و316 مروحية، و4948 طائرة مسيرة، و1529 صاروخ كروز، و20 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و8792 من المركبات وخزانات الوقود، و927 من وحدات المعدات الخاصة.



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