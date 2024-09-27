هاريس تهاجم ترامب بسبب ضغطه على أوكرانيا للتفاوض مع بوتين

انتقدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، المرشح الجمهوري دونالد ترامب بسبب سعيه للضغط على أوكرانيا للتفاوض من أجل إنهاء حرب روسيا، ودافعت عن المساعدة المستمرة لكييف قبل انتخابات أصبح فيها الصراع مشتعلا سياسيا .

ورغم أن هاريس لم تشر لترامب بالاسم، إلا أنها قالت إن تلك "المقترحات مثل مقترحات" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالضبط، عند لقائها بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم،، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وأضافت هاريس: "قد يجبر بعض الأشخاص في بلادي أوكرانيا بدلا من ذلك على التنازل عن أجزاء كبيرة من أراضيها ذات السيادة، ويطالبون بأن تقبل أوكرانيا الحياد، وقد يطلبون من أوكرانيا التخلي عن علاقات أمنية مع دول أخرى".