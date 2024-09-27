واصل مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي تدعيماته لصفوف الفريق الأول لكرة القدم وأتم إجراءات التعاقد مع المهاجم النيجيري إيمانويل أبيه بعقد يمتد لموسمين.

المهاجم النيجيري ولد في كادونا نيجيريا ويبلغ من العمر 27 عام ويلعب في مركز الهجوم الصريح إلي جانب إجادة اللعب في مركز الجناح، بدأ مسيرته في نيجيريا قبل أن ينتقل إلى إسبانيا لمواصلة مشواره الاحترافي ومثل أندية "لوركا - سيلتا فيجو – تنريفه - ألكوركون" الاسبانية و أخيراً نادي صباح الأذربيجاني.

وجاء التعاقد مع اللاعب عقب ترشيح وموافقة لجنة الكرة والمدير الفني للفريق بابا فاسيليو وإمام محمدين مدير قطاع كرة القدم بنادي الاتحاد السكندري.