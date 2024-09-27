أعلن السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في السوبر الأفريقي.

الأهلي يدخل مباراة اليوم، بطلًا لدوري أبطال إفريقيا، فيما يلعب الزمالك على السوبر بصفته بطلا لبطولة الكونفدرالية الإفريقية في الموسم الماضي.

وتأتي هذه المباراة بين قطبي الكرة المصرية في بطولة السوبر الإفريقي للمرة الثانية في تاريخ مواجهات الفريق، بعد اللقاء الذي جمع بين الفريقين في السوبر الإفريقي يناير 1994 بجنوب إفريقيا، وفاز وقتها الزمالك بهدف أيمن منصور.

وتحمل مباراة الليلة حسابات خاصة بين الفريقين، إضافة لكونها مباراة بطولة، حيث تمثل صراع خاص بين قطبي الكرة المصرية، في ديربي القاهرة الممتد منذ ما يزيد عن 107 أعوام كاملة.

ويبحث الأهلي عن اللقب رقم 9 له في بطولة السوبر الإفريقي، حيث يحمل الأهلي اللقب 8 مرات آخرها في ديسمبر2021 بينما حقق الزمالك اللقب 4 مرات آخرها عام 2020.

ويسعى الفريقان لحسم التفوق في المباريات الخارجية بين الفريقين، حيث التقى الأهلي والزمالك خارج الأراضي المصري في 6 مناسبات سابقة، حقق الأهلي الفوز في 3 مواجهات، وفاز الزمالك في مباراة خلال الوقت الأصلي ومباراتين بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.

تشكيل الأهلي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، حسين الشحات، إمام عاشور، بيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

وعلى مقاعد البدلاء جاء كلا من: "مصطفى شوبير، عمر كمال عبد الواحد، محمود عبد المنعم (كهربا)، رضا سليم، أشرف داري، عمرو السولية، محمد مجدي (أفشة)، طاهر محمد طاهر، أحمد نبيل (كوكا)".