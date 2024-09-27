محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال إعادة تخطيط نفق المندرة في إطار مشروع مترو أبو قير

تفقد أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، أعمال إعادة تخطيط نفق المندرة ضمن مشروع مترو أبو قير في نطاق حي منتزه ثان. تأتي هذه الزيارة بهدف تحقيق السيولة المرورية خلال تنفيذ المشروع.

ووجه المحافظ مسؤولي المشروع بضرورة تمهيد المسار البديل للنفق بالأسفلت، بالإضافة إلى مراجعة العلامات الإرشادية في محيط النفق لضمان سلامة المرور.

شملت الجولة المرور على شارع ملك حفني قبلي، وشارع سوق المعهد الديني بحي المنتزه ثان، وكذلك شارع سوق القاهرة بحي المنتزه أول، حيث اطمأن المحافظ على إزالة جميع الإشغالات والباعة الجائلين المتعدين على حرم الطريق، بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري وتسهيل حركة المرور.

جاء ذلك بحضور السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورئيس حي المنتزه ثان، ورئيس حي المنتزه أول، ومدير الإدارة العامة لمرور الإسكندرية، ومدير المرافق، وممثل الشركة المنفذة للمشروع، وجميع الجهات المعنية التنفيذية بالمحافظة.