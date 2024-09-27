الايسيسكو تستعرض جهودها لترسيخ القيم الانسانية وتعزيز الحوار الحضاري

شاركت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، في الدورة الخامسة عشرة للمؤتمر الدولي "مُثُل وقيم الإسلام: الحفاظ على القيم الروحية والأخلاقية التقليدية في الأسرة، وتعزيز الحوار والسلام والوئام بين الأديان والأعراق"، الذي نظمته النظارة الدينية المركزية لمسلمي روسيا والجامعة الإسلامية الروسية في أوفا، باشكورستان، جمهورية روسيا الاتحادية، يومي 25 و26 سبتمبر 2024، بالتعاون مع عدد من المؤسسات، وبمشاركة نخبة من المسؤولين والباحثين التربويين من روسيا ودول العالم الإسلامي ورجال دين مسلمين ومسيحيين من مختلف مناطق روسيا.

مثل الإيسيسكو في المؤتمر، السيد عادل بوراوي، مستشار المدير العام المكلف بهيئات الإيسيسكو الخارجية في مجال اللغة العربية، حيث عرف في الكلمة التي ألقاها بالجلسة الافتتاحية برؤية الإيسيسكو التي تولي لقضايا السلم الاجتماعي والتماسك الأسري والتربية على الحوار والتعايش أهمية كبيرة، وأبرز ما تدعو إليه المنظمة من تعزيز لأدوار الأسرة والمدرسة في تربية الناشئة والشباب على القيم.

كما استعرض عددا من مبادرات الإيسيسكو الجديدة ذات العلاقة بموضوع المؤتمر، مثل إطلاق مبادرتها من أجل تشكيل مفهوم الدبلوماسية الحضارية، وإنشائها "كرسي الإيسيسكو للغة العربية في خدمة الحوار والتعايش" بالجامعة الإسلامية الروسية في أوفا، وإطلاقها بالتعاون مع الرابطة.