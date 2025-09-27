تستعد الدورة الـ41 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، المقرر انعقادها من 2 إلى 6 أكتوبر المقبل، لاستقبال عروض مميزة ضمن مسابقة سينما الأطفال الدولية، التي تشهد مشاركة 12 فيلمًا من مختلف دول العالم، من بينها فيلم مصري يحمل عنوان "أطفال... ولكن!".

وتضم قائمة الأفلام المشاركة الأعمال التالية:

صيف ليدونغ (الصين، 2024)

تهويدة (الأردن، 2024)

فقط من أجلك (النرويج، 2024)

ماحي القُبلات (بلغاريا – البرتغال، 2025)

الرقص تحت المطر (تايوان، 2024)

أنا جديدة (هولندا، 2024)

رحلة تنين (المكسيك، 2024)

كل شيء سيتغير (كندا، 2024)

أنا وجدتي (أيرلندا، 2024)

لغز الحارسة (أوكرانيا، 2024)

أطفال... ولكن! (مصر، 2025)

غريبة وعجيب (الجزائر – تونس – الإمارات، 2024)

وتتشكل لجنة تحكيم مسابقة سينما الأطفال من الكاتبة والأكاديمية د. سماح أبو بكر عزت رئيسًا، والمخرج المصري السويسري تامر رجلي، والمنتج المغربي الفرنسي براهيم نايتيجا.