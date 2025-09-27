إصابة عاملين سقط عليهم سقف منزل قديم أثناء ترميمه بالإسكندرية

أصيب عدد من العاملين إثر انهيار سقف منزل قديم عليهم، وذلك أثناء قيامهم بترميمه من الداخل، في نطاق دائرة قسم شرطة الدخيلة، غربي الإسكندرية.

وتلقى اللواء رشاد فاروق مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي، بانهيار سقف عقار أسفر عن وقوع إصابات بين العمال.

وبانتقال الشرطة، إلى موقع البلاغ رفقة، سيارة الإسعاف، ومسئولي حي العجمي، تبين من المعاينة والفحص المبدئي، أن عدد من العمال كانوا يقومون بترميم سقف داخلي لمنزل قديم، وانهار عليهم أثناء تنفيذ الأعمال.

ووفقًا لمصدر أمني، تم نقل المصابين إلى طوارئ مستشفى العجمي العام، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.