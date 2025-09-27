سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تلقى فريق تشليسي مساء اليوم السبت، هزيمة من برايتون بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة السادسة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وبادر تشيلسي الفريق الضيف في هذه المباراة بالتسجيل في الدقيقة 24، قبل أن يستمر التقدم حتى الدقيقة 77 والتي سجل فيها داني ويلبيك هدف التعادل لبرايتون.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة اشتعلت المباراة بشكل أكبر، حيث سجل ماكسيم دي كويبر الهدف الثاني لأصحاب الأرض في هذه المواجهة عند الدقيقة 90+2.

قبل أن يضيق داني ويلبيك الهدف الثالث لبرايتون في الدقيقو 90+10.

وفي الدقيقة 53 أشهر حكم المباراة بطاقة حمراء لتريفو تشالوباه لاعب تشيلسي ليكمل المباراة بـ10 لاعبين.

وتعد هذه الهزيمة الثاني لتشيلسي في الدوري الإنجليزي بعدما خسر من مانشستر يونايتد في الجولة الماضية بنتيجة 2-1.

ويحتل تشيلسي بهذه النتيجة المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما يتواجد برايتون في المركز العاشر برصيد 8 نقاط أيضًا.