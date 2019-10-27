أعلنت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر رفيعة في البنتاجون، اليوم الأحد، عن مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، في عملية عسكرية نفذتها القوات الخاصة الأمريكية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتم الإعلان فيها عن مقتل البغدادي، فقد سبق الإعلان عن ذلك أكثر من مرة منذ ظهور التنظيم في سوريا والعراق عام 2014.

وترصد "الشروق" في هذه السطور عدد مرات مقتل زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي.

في سبتمبر عام 2014، نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورا قالوا إنها لزعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، بعد مقتله في غارة أمريكية على معاقل التنظيم في سوريا والعراق.

وفي أبريل عام 2015، قالت وسائل إعلام إيرانية إن البغدادي قتل متأثرا بإصابته في مستشفى بالجولان المحتل، في هجوم شنه الجيش العراقي ومتطوعون على البغدادي غربي العراق.

وفي يونيو عام 2016، نشر موقع روسيا اليوم خبر مقتل البغدادي بقصف جوي نفذه التحالف الدولي في ريف الرقة، وسرعان من تراجع الموقع وقال إنه لم يتسن له التأكد من الخبر.

وفي يونيو عام 2017، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنه يستيطع أن يقول بثقة عالية إن زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي لقي مصرعه، بعد استهدافه من الطيران الروسي في مدينة الرقة.

وفي يوليو عام 2017، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن لديه معلومات تفيد بمقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، لكن البنتاجون رد على هذه التقارير بأنه لا يملك معلومات عن ذلك.

وفي 27 أكتوبر 2019، قالت وسائل إعلام أمريكية إن قوة خاصة من الجيش الأمريكي تمكنت من تنفيذ عملية استهدفت زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي، اليوم الأحد، في المكان الذي يختبئ داخله في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

• العالم ينتظر كلمة ترامب

وأعلن البيت الأبيض، اليوم، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيدلي ببيان هام ظهر اليوم.

ولم يكشف البيت الأبيض عن تفاصيل البيان، إلا أن وسائل إعلام أمريكية أكدت أن البيان سيتحدث عن عملية مقتل زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي.