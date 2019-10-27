مستشار الأمن القومي الأمريكي: عملية قتل البغدادي أطلق عليها «كايلا مولر»

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، إن عملية قتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي، قد أطلق عليها اسم موظفة الإغاثة الأمريكية،"كايلا مولر"، والتي وقعت رهينة لدى التنظيم.

وأضاف "أوبراين"، مساء اليوم الأحد، أن نتيجة الحمض النووي للبغدادي، قد تأكدت خلال الساعات الماضية، لافتًا إلى أنه سيتم التخلص من رفاته بشكل ملائم، وفقًا لما أوردته فضائية "العربية".

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، فجر اليوم، بأن زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، لقى مصرعه بغارة أمريكية صادق على تنفيذها الرئيس دونالد ترامب، فيما صرح مسؤول بارز في البنتاجون بأن زعيم تنظيم "داعش" كان هدفا لعملية عسكرية سرية في محافظة إدلب.