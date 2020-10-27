الهند تقدم مساعدات إنسانية للسودان وجنوب السودان وجيبوتي وإريتريا

قررت حكومة الهند تقديم 270 طنا من المساعدات الغذائية إلى السودان وجنوب السودان وجيبوتي وإريتريا، للتخفيف من معاناة المتضررين من الكوارث الطبيعية ومن جائحة كوفيد 19.

وذكرت سفارة الهند بالقاهرة - فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء- أنه يتم نقل المساعدات الغذائية، التي تتكون من 155 طنًا متريًا من دقيق القمح، و 65 طنًا متريًا من الأرز و 50 طنًا متريًا من السكر، على متن السفينة البحرية الهندية إيرافات، التي غادرت مومباي قبل ثلاثة ايام في زيارة إلى المنطقة، سترسو خلالها في موانئ جيبوتي ومصوع وبورسودان ومومباسا.

وأشارت السفارة إلى أن أواصر الصداقة والأخوة توطدت بين الهند ودول إفريقيا على مدى عدة قرون. ولقد تضامنت الهند على الدوام مع البلدان والشعوب في أفريقيا، وشاركت في تنفيذ برامج التنمية وبناء القدرات والمساعدات الإنسانية.

وأوضحت أنه ومنذ انتشار جائحة كوفيد 19، عملت حكومة الهند بشكل وثيق مع حكومات هذه البلدان على إعادة مواطني كل منهما إلى أراضي أوطانهم من خلال رحلات جوية خاصة وعلى توفير المساعدات الطبية.