المفوضية الأوروبية تصرف الدفعة الأولى من مخصصات صندوق تأمين الوظائف

صرفت المفوضية الأوروبية الدفعة الأولى من مخصصات صندوق الاتحاد الأوروبي الجديد لدعم برامج حماية الوظائف في دول الاتحاد التي تهدف إلى مساعدة سوق العمل في هذه الدول على مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.



وتقدر قيمة الدفعة الأولى بنحو 17 مليار يورو (20 مليار دولار). ومن المقرر أن تحصل إيطاليا على الدفعة الأولى من هذه الأموال بقيمة 10 مليارات يورو وإسبانيا على 6 مليارات يورو إلى جانب مليار يورو لبولندا، بحسب المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي.



وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء إن هذه الأموال "تظهر بوضوح التضمان الأوروبي مع المواطنين في إسبانيا وإيطاليا وبولندا والذين تضرروا من هذه الأزمة غير المسبوقة".



كان قادة الاتحاد الأوروبي قد واقعوا بالفعل على حزمة مساعدات بقيمة 9ر87 مليار يورو مخصصة لـ 17 دولة عضو في الاتحاد بحد أقصى 100 مليار يورو.



ومن المنتظر أن تحصل إيطاليا على الجزء الأكبر من هذه المساعدات بقيمة 4ر27 مليار يورو وتليها إسبانيا وستحصل على 3ر21 مليار يورو ثم بولندا 2ر11 مليار يورو.



ويعتبر هذا الصندوق واحدا من ثلاث برامج قيمتها الإجمالية 540 مليار يورو أقرتها دول الاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.