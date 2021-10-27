أكد العقيد أحمد عيسى، المدير التنفيذي للمجموعة الإفريقية المسئولة عن تأمين المباريات، أن أعداد الجماهير ستزيد تدريجيًا في الفترة المقبلة لحضور المباريات من المدرجات.

رابطة الأندية المحترفة، كانت قد أعلنت رسميًا عن اتفاقها مع الجهات الأمنية بعودة الجماهير للملاعب، بواقع 1000 مشجع لكل فريق من طرفي المباراة، شرط أن يكون كل مشجع حاصلًا على لقاح فيروس كورونا.

المدير التنفيذي للمجموعة الإفريقية المسؤلة عن تأمين المباريات، صرح لقناة (اون تايم سبورتس) قائلًا :" الفترة الماضية شهدت قيامنا بعقد أكثر من اجتماع مع وزارة الداخلية ورابطة الأندية، ومسؤولو شركة تذكرتي، من أجل الاتفاق والاستقرار على عودة الجماهير للملاعب مع وضع عدد من الضوابط".

وأضاف:" وزارة الداخلية كانت حريصة على عودة الجماهير وتسهيل إجراءات حضورهم للمباريات، وهو ما حدث مع انطلاق منافسات الجولة الأولى للدوري العام".

وأكمل:" أعداد الجماهير بدأت بدخول 1000 مشجع لكل فريق، والأعداد ستزداد تدريجيًا، والأمر الإيجابي هو حرص المشجعين في الحصول على التذكرة من الموقع وأهمية أن يكون حاصلًا على لقاح كورونا".

وأتم:" بروفة عودة الجماهير للملاعب في مباريات الجولة الأولى للدوري كانت إيجابية، لمدى التزامهم بالضوابط والتعليمات، نأمل استمرارهم على ذلك لزيادة الأعداد في الفترة المقبلة".