سجن مدون موريتاني معارض بسبب انتقادات حادة لرئيس البلاد

أصدر قاض موريتاني، اليوم الثلاثاء، في مدينة نواذيبو، التي تبعد 470 كيلو مترًا غرب العاصمة نواكشوط، أمرا بسجن المدون والناشط الشبابي المعارض حمده ولد عبيد الله بسبب فيديو انتشر في وسائط التواصل الاجتماعي ينتقد فيه بشكل حاد رئيس البلاد محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأفادت مصادر قضائية أن قاضي التحقيق بمحكمة المدينة أصدر قرارا بوضع المدون في السجن على ذمة التحقيق بتهم منها التشهير والقذف والإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن أحاله وكيل النيابة وطلب سجنه.

وكانت الشرطة قد اعتقلت أول أمس الأحد المدون ظهوره في فيديو ينتقد بشكل حاد رئيس الجمهورية ويتوعده بنهاية قاسية والمساءلة بعد مغادرته للسلطة عن أموال الشعب التي يتم نهبها واختلاسها حسب زعمه.

ويستعد البرلمان الموريتاني لمناقشة قانون مثير للجدل يسمى "حماية الرموز وشرف المواطن" يمنع الاساءة لشخص رئيس الجمهورية والجيش والدين الإسلامي يعتبره نشطاء حقوقيون وإعلاميون "تضييقا" لهامش الحريات بينما ترى السلطة أنه سيحد من التشهير والإساءات عبر وسائط التواصل الاجتماعي.