عيسى: تحسين مناخ الاستثمار السياحي أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة

قال الدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار إن أحد أهم المحاور الرئيسية التي تتضمنها الاستراتيجية الوطنية للسياحة -التي سيتم العمل بها خلال الفترة المقبلة- هو تحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وخاصة في مجال الاستثمارات الفندقية، وكذلك رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة بالقطاع وحماية المنافسة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالزمالك، مع المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حضره أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد من المستثمرين السياحيين، وممثلي بعض الشركات السياحية، وحضره من الوزارة أحمد عبيد مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير، و يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، والمستشار حازم اللمعي المستشار القانوني للوزير.

وجاء هذا الاجتماع لاستعراض التسهيلات التي يمكن تقديمها للمستثمرين السياحيين وفقاً لقانون الاستثمار، بالإضافة إلى مناقشة بعض المقترحات والرؤي التي من شأنها أن تعمل على تحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر.

وأعرب الوزير عن تقديره للتعاون القائم والمثمر بين الوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تعزيز وزيادة فرص الاستثمار السياحي في مصر، موجهاً الشكر والتقدير للمستشار محمد عبد الوهاب على حرصه لحضور الاجتماع حيث تعد فرصة طيبة لاستعراض التسهيلات التي يمكن تقديمها للمستثمرين السياحيين وفقاً لقانون الاستثمار.

من جانبه، قدم الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عرضاً تقديمياً عن أبرز المزايا، وأنواع حوافز الاستثمار التي يقدمها ويتيحها قانون الاستثمار للمستثمرين وخاصة التي تتعلق بقطاع السياحة.

كما تحدث عن بعض المقترحات والحلول التي من شأنها أن تساهم في تسهيل أعمال الاستثمار وإجراءات استخراج التراخيص الخاصة بذلك.

وخلال الاجتماع، تم الاستماع ومناقشة العديد من استفسارات المستثمرين السياحيين ومقترحاتهم لتحسين مناخ الاستثمار في مصر.