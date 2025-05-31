 بقيمة 11 مليون جنيه.. ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
السبت 31 مايو 2025 12:09 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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بقيمة 11 مليون جنيه.. ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي خلال 24 ساعة

مصطفى عطية
نشر في: السبت 31 مايو 2025 - 12:00 م | آخر تحديث: السبت 31 مايو 2025 - 12:00 م

تمكن قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، من ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقارب 11 مليون جنيه وذلك خلال 24 ساعة.

ويأتي ذلك في إطار استمرار الجهود الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

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