وزير خارجية إيطاليا يوبخ حاكم إقليم أبوليا بعد قراره قطع العلاقات مع حكومة نتنياهو

وجه وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، توبيخًا حادًا لحاكم منطقة بوليا ميشيل إيميليانو يوم الجمعة، بعد أن كتب رسالة حث فيها جميع الموظفين على قطع العلاقات مع إسرائيل، بسبب حربها المدمرة في غزة.

وقال تاجاني، في تصريحات لقناة «راي نيوز 24» المحلية، إن «قرارات السياسة الخارجية مسئولية الحكومة، وليس رؤساء الأقاليم».

وأعلن حاكم إقليم أبوليا في جنوب إيطاليا ميكيلي إميليانو، قطع العلاقات مع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الصادرة بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، وذلك احتجاجا على الإبادة الجماعية للفلسطينيين العزّل في قطاع غزة.

وقال إميليانو في بيان رسمي نقلته وكالة أنباء «أنسا» الإيطالية: «نظرا للإبادة الجماعية التي تنفذها حكومة نتنياهو بحق الفلسطينيين العزّل، فإننا ندعو جميع المديرين والموظفين في الإقليم ووكالاته والشركات التابعة له إلى قطع جميع أشكال العلاقات مع الممثلين الرسميين لحكومة نتنياهو، ومع كل من يُنسب إليها ممن لا يُظهرون بوضوح ودون لبس دعمهم لكل المبادرات الرامية إلى وقف المجازر الإسرائيلية في غزة».

وأوضح إميليانو، أن القرار يستهدف حكومة نتنياهو لا الإسرائيليين، إذ إن هناك العديد من الإسرائيليين واليهود في أنحاء العالم يُدينون هذه الحكومة ويتمنون وضع حد للمجزرة.

من جهتها، هاجمت أحزاب المعارضة الحكومة الإيطالية بشأن غزة، وطالبت بفرض عقوبات على إسرائيل واعتراف إيطاليا رسميا بدولة فلسطين، وأعلنت عن مظاهرة في روما في 7 يونيو المقبل.

ولطالما كانت إيطاليا داعمة قوية لإسرائيل، لكن القلق يتزايد داخل الحكومة الائتلافية اليمينية إزاء الحملة العسكرية الإسرائيلية المتواصلة وطويلة الأمد على قطاع غزة، وسط تزايد الانتقادات الغربية لإسرائيل.