مقتل سيدة وإصابة اثنين آخرين في مشاجرة بالغربية

لقيت سيدة مصرعها وأصيب شخصان آخران في مشاجرة بمركز السنطة للخلاف على حدود الأرض.

وكانت قرية ميت الليث التابعة لمركز السنطة في محافظة الغربية، قد شهدت نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات الجيرة في الأرض، والحدود بينهم وتبادل خلالها الطرفان الاعتداء بالأسلحة البيضاء والشوم؛ ما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة آخرين.

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة بورد بلاغ من الأهالي بقرية ميت الليث بدائرة مركز السنطة بنشوب مشاجرة، وسقوط قتيلة تدعي "ف.م.ع" 60 عام ومصابين آخرين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ وتبين نشوب مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء والشوم بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات الجيرة في الأرض، وتعدى أحدهم على الحدود، ونتج عن المشاجرة مصرع شخص وإصابة آخرين بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم ونزيف بالمخ وكسور وجرى نقل المصابين إلى المستشفى.

تم ضبط طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة وحرر محضر وأخطرت النيابة للتحقيق.