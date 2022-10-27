رئيس التأمينات عن زيادة المعاشات 300 جنيه: الرئيس السيسي يستبق الأحداث

شدد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، على أهمية صرف 300 جنيه زيادة في المعاشات في ظل الأزمة الاقتصادية والأعباء الناجمة عنها.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر شاشة "cbc"، مساء الأربعاء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يستبق الأحداث، ولديه رؤية للمستقبل.

وأضاف أن الدولة حريصة على دعم الفئات الضعيفة في المجتمع، مشيرا إلى أن 30% من إجمالي أصحاب المعاشات (البالغ عددهم نحو 11 مليون مواطن) تتراوح قيمة معاشاتهم من 1000 و2000 جنيه.

وأوضح أن نسبة الزيادة التي وردت في حزمة إجراءات الحماية الأخيرة تمثل نحو 30% من قيمة المعاش الذي يتقاضونه، وهي نسبة غير مسبوقة.

ونوه بأن السنة المالية المنقضية التي انتهت في 30 يونيو الماضي، شهدت إنفاق 294 مليار جنيه على المعاشات.

وشدد على أن الظرف الاقتصادي القاسي الحادث حاليا، لا تتعرض له مصر وحدها لكنه يضرب كل الدول.

والأربعاء، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن المجلس وافق على إقرار حزمة الحماية الاجتماعية، التي تشمل إقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والشركات التابعة للدولة وأصحاب المعاشات، بمبلغ 300 جنيه شهريا.

وصرح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء، بأن مجلس الوزراء قرر رفع الحد الأدني للأجور إلى ثلاثة آلاف جنيه بدلا من 2700 جنيه.

وشملت القرارات كذلك، تثبيت أسعار الكهرباء حتى 30 يونيو المقبل، وعدم رفع أسعار تذاكر المترو والسكة الحديد، وضم 400 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة، وصرف علاوة استثنائية للعاملين بالدولة والمعاشات بقيمة 300 جنيه شهريا، وصرف مساعدات استثنائية لتسعة ملايين أسرة لمدة ستة أشهر مقبلة، وضم 30 قرية جديدة لمبادرة حياة كريمة، وتقديم مشروع قانون للبرلمان لرفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه سنويا إلى 30 ألفا.