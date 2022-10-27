الأرصاد: التقلبات الجوية محصورة في مدن القناة وخليج السويس وسيناء

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام الإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، عن استقرار الأجواء خلال الساعات المقبلة في القاهرة و محافظات الوجه البحري، وكذلك محافظات شمال وجنوب الصعيد، وأن التقلبات الجوية محصورة فقط في مدن القناة، وخليج السويس، وشمال ووسط سيناء.

وأضاف، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، عبر قناة صدى البلد، مساء الأربعاء، أنه خلال الأجواء الخريفية الحالية على المواطنين تغيير نوعية الملابس، نظرًا للتفاوت الكبير بين درجات حرارة النهار والليل، فضلًا عن وجود تقلبات ما بين ظهور سحب كثيفة وسقوط أمطار في بعض المناطق.

وأكد أن حالة الطقس حتى يوم الجمعة الموافق 28 أكتوبر 2022، سيكون مستقرًا، حيث ستتراوح درجات الحرارة في القاهرة ومحافظات الوجه البحري والصعيد ما بين 26 لـ 27 درجة، وسيكون الطقس مائل للحرارة في فترة الظهيرة، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة.