بوتين يؤكد أنه أمر وزير دفاعه إبلاغ نظرائة الغربيين بقنبلة أوكرانيا القذرة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، أنه هو الذي أمر وزير دفاعه سيرجي شويجو بالاتصال بنظرائه الغربيين هذا الأسبوع لتحذيرهم من خطط كييف لنشر قنبلة قذرة في أوكرانيا وإلقاء اللوم فيها على روسيا.



وقال بوتين في نادي فالداي للمناقشات :"أنا من أمر شويجو بالاتصال بجميع نظرائه وإبلاغهم بذلك"، مضيفا أنه يعرف بشكل تقريبي الموقع الذي كانت كييف تصنع فيه القنبلة.



واتبع الوزير توجيهات بوتين وأدلى بهذا الادعاء غير المدعوم بأدلة في سلسلة من المكالمات الهاتفية مع قادة الدفاع في دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا.



ويمثل الادعاء المتكرر الذي انتشر مؤخرا بأن كييف يمكنها أن تسقط قنبلة قذرة - أي جهاز متفجر تقليدي ينشر المواد المشعة - تصعيدا جديدا في خطاب موسكو العسكري.



وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في وقت سابق، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ليس لديها حاليا دليل يشير إلى استخدام وشيك لما يطلق عليه بـ"قنبلة قذرة"، تحتوي على مواد إشعاعية في أوكرانيا.



وقال أوستن إنه من وجهة النظر الأمريكية، لا يوجد ما يشير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر استخدام مثل هذا السلاح، "ولم نر أي مؤشرات أيضا أن الأوكرانيين يخططون لمثل هذا الشىء".



وأوضح أوستن إن القادة الأوكرانيين يشددون على أن هذا ليس جزءا من خططهم.



في المقابل، اثار هذا مخاوف في الغرب وأوكرانيا من أن روسيا قد تفجر "قنبلة قذرة" لإلقاء اللوم على الجانب الأوكراني وخلق ذريعة لتصعيد عسكري، بما في ذلك استخدام أسلحة نووية تكتيكية.



وتحذر الولايات المتحدة، الكرملين منذ أسابيع من أن استخدام أسلحة نووية تكتيكية في حربه على أوكرانيا ستكون له عواقب مدمرة على روسيا.