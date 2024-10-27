عضوان بالنواب الأمريكي يتنافسان على منصب المدعي العام لولاية نورث كارولينا

من المقرر أن يكون المدعي العام القادم لولاية كارولاينا الشمالية، واحدا من العضوين المنتهية ولايتهما في الكونجرس واللذين مثلا منطقة شارلوت في االكونجرس الأمريكي وفي السابق في المجلس التشريعي للولاية.

ويعتبر كل من النائب الديمقراطي جيف جاكسون والنائب الجمهوري دان بيشوب من المحامين وجامعي التبرعات. وجادل كل منهما بأن منافسه متطرف للغاية بحيث لا يمكنه أن يصبح المسئول الأعلى عن تطبيق القانون في الولاية في 5 نوفمبر.

ويخلف الفائز النائب العام جوش شتاين، الذي شغل المنصب لفترتين، والمرشح الديمقراطي لمنصب حاكم الولاية. وقد هيمن الديمقراطيون على منصب النائب ــحيث لم يتم انتخاب جمهوري كنائب عام منذ عام 1896 ــ حتى مع الأداء الجيد الذي قدمه الحزب الجمهوري طوال عقود في سباقات انتخابية أخرى على مستوى الولاية.

وفي كل من عامي 2016 و2020، فاز شتاين على منافسه الجمهوري بفارق أقل من 25 ألف صوت.

وركزت الحملة الانتخابية هذا الخريف إلى حد كبير على من هو الأكثر قدرة على تمثيل تاسع أكبر ولاية في البلاد أمام القضاء والحفاظ على أمن مجتمعاتها.