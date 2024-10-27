قتيلان و11 جريحا في حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية على صيدا

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أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن الطيران المعادي نفذ غارتين على حارة صيدا، اليوم الأحد، استهدفت إحداها سيارة.

ونقلت الوكالة عن وزارة الصحة اللبنانية، قولها إن «غارة العدو الإسرائيلي على حارة صيدا أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد شخصين، وإصابة أحد عشر آخرين بجروح».

ونشرت وسائل إعلام لبنانية، مقاطع فيديو ترصد تصاعد أعمدة الدخان جراء الغارة التي استهدفت شقة بالمنطقة.

وقالت صحيفة «النهار» اللبنانية، إن «المعلومات الأولية تُفيد بأنّ الشقة المستهدفة يقطنها نازحون من الجنوب».

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش اللبناني فرض طوقًا أمنيًا حول مكان الغارة.