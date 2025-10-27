تركيا تخطط لشراء 44 مقاتلة يوروفايتر من 3 دول

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن وزير الدفاع التركي يشار جولر، خطة بلاده للحصول على 44 مقاتلة "يوروفايتر تايفون" بشراء 20 طائرة من المملكة المتحدة، و12 طائرة من قطر، و12 من سلطنة عُمان.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء الذي جرى في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، الاثنين، بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وأوضح جولر أنّ بلاده تخطط لشراء مقاتلات من طراز (يوروفايتر تايفون) 20 طائرة من بريطانيا و12 من قطر و12 من سلطة عُمان.

وأشار إلى احتمالية وصول الطائرات التي سيتم الحصول عليها من قطر مطلع العام الجديد.

وفي وقت سابق وقع الرئيس التركي ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الاثنين، اتفاقية تعاون بين البلدين بشأن مقاتلات "يوروفايتر تايفون".

يُذكر أن "يوروفايتر تايفون" مقاتلة أوروبية من الجيل 4.5، صُممت لتحقيق تفوق في القتال الجوي، وتنفيذ ضربات دقيقة ضد الأهداف الأرضية.