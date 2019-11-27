 ولي عهد أبوظبي وولي العهد السعودى يترأسان الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي ــ الإماراتي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ولي عهد أبوظبي وولي العهد السعودى يترأسان الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي ــ الإماراتي

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 27 نوفمبر 2019 - 8:24 م | آخر تحديث : الأربعاء 27 نوفمبر 2019 - 8:24 م

ترأس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية - أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي ــ الإماراتي الذي استضافته العاصمة أبوظبي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع الثاني للمجلس يأتي في ظل استمرارية الجهود التي يبذلها البلدان بهدف تفعيل محاور التعاون المشتركة للتكامل بينهما اقتصاديا وتنمويا ومعرفيا وعسكريا فيما شارك في الاجتماع كل من أعضاء المجلس ورئيسا اللجنة التنفيذية وفريق الأمانة العامة للجنة التنفيذية.

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