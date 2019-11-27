كشف قيس عاشور المتحدث الرسمي باسم نادي النجم الرياضي الساحلي، حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن تكريم مسؤولي فريقه التونسي لرمضان صبحي لاعب الأهلي قبل مباراة الفريقين مساء الجمعة المقبلة، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي أعلن أن النجم الساحلي طلب تكريم رمضان صبحي ومنحه درع النادي بعد مساعدته لمنتخب مصر الاولمبي في التأهل إلى اولمبياد طوكيو والفوز ببطولة امم افريقيا تحت 23.

وقال عاشور في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "القاهرة والناس"، مساء الثلاثاء: "العلاقة بين فريقي الأهلي والنجم الساحلي ممتازة، لا يوجد لدي علم كمتحدث رسمي عن أمر تكريم رمضان صبحي وشاهدت ذلك على صفحات التواصل الاجتماعي".

وأضاف: "ننتظر رد فيفا بشأن إمكانية الموافقة على قيد سليماني كوليبالي، حتى لو تم قيده لا نريد أن نضع ضغطًا كبيرًا عليه في أول مباراة فهو لا يشارك منذ أكثر من 6 أشهر".

وأردف: "نتيجة المباراة الأخيرة في بطولة الدوري أزعجت جاريدو ولكن ظروف المباراة وحالة الأرضية غير الجيدة جعلت الأمور صعبة".

واختتم: "اتحاد بن قردان فريق محترم وينافس على مراكز المتقدمة وصعب الفوز علي في أرضه، ونتيجة المباراة معقولة".

ويلتقي الأهلي مع النجم الساحلي مساء الجمعة المقبل في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.