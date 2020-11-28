نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية تبحث الاستعدادات لمجابهة حالة الأمطار والسيول الفترة المقبلة

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عبد المنعم: مراجعة المقار واللجان الانتخابية المحددة لإعادة جولة الإعادة

بحثت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقةالجنوبية برئاستها وعضوي رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية واللواء مدير مكتب نائب المحافظ، ومدير الاتصال السياسي والمهندس مدير مشروعات المنطقة الجنوبية بشأن التوجيهات والتعليمات المتعلقة بأحياء المنطقةالجنوبية وأهمها الاستعدادات المتعلقة بمجابهة حالة الأمطار والسيول جراء حالة الطقس السيء التى تتعرض لها اغلب المحافظات.

وبدأت عبد المنعم تحديداً بضرورة متابعة أعمال التطهير الدورية لبالوعات المطر، موجهة أيضا بتوزيع ماكينات الرفع علي جميع أحياء المنطقة لرفع تركمات المياة والأنفاق ومطالع ومنازل الكباري.

وأكدت على ضرورة توافر مصادر التيار الكهربائي وأجراء تجارب عليها للتأكدمن أنها تعمل بكفاءة مع ضرورة وضع خطة تمركزات للشفاطات والنوافير والتنسيق مع شركة الصرف الصحي للتعامل الفوري مع أي حدث مفاجئ وضرورة متابعة تطهير مخرات السيول ومجري السيول ومدي أستعدادها لأستيعاب مياة الأمطار والسيول.

وشددت أيضاً علي تكثيف حملات النظافة والأشغالات بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية، مشيرة إلى اتباع إجراءات الوقاية الأحترازية لمواجهة أنتشار عدوي فيروس كورونا نظراً لتحذيرات وزارة الصحة بشأن الموجة الثانية من فيروس كورونا.

ووجهت رؤساء الأحياء بضرورة المرور علي المستشفيات كل بنطاقه للتأكد من الأدوية وأطقم الأطباء والتمريض، وأيضاً موقف مستشفيات العزل والأمكانيات المتاحة بتلك المستشفيات وأيضاً التنسيق مع أدارات الصحة بنطاق الأحياء وخطة تلك الأدارات، موجهة بعمل نشرات توعية للمواطنين لتلافي عدوي فيروس كورونا والأرشادات الوقائية من خلال المساجد والكنائس

والمدارس ومراكز الشباب لأتخاذ الأجراءات الأحترازية.

ووجهت بأهمية المشاركة المجتمعية في تطوير الميادين لأطفاء طابع حضاري لميادين وشوارع المنطقة الجنوبية بالإضافة إلي إبراز أهمية مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في الوقوف بجانب المؤسسات الحكومية والمساهمة بشكل مباشر فى اعمال التطوير طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وفى ضوء الاستعدادات المتعلقة بالمرحلة الثانية لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بنطاق أحياءالمعادى وطرة وحلوان والتبين ومايو والمعصرة و١٥مايو، وجهت نائبة المحافظ، بضرورة مراجعة المقار واللجان الانتخابية المحددة والتأكد من استعداد تلك اللجان لاستقبال الناخبين.

كما وجهت بضرورة الاستجابة السريع بجميع الأحياء وخلال وقت وجيز والتواصل السريع مع منظومة الشكاوى التى انشأتها نائب المحافظ بمقر المنطقة الجنوبية للربط بين شكاوى جميع الأحياء وشكاوى مجلس الوزراء ووزراة التنمية المحلية والواردة من ديوان محافظة القاهرة وبين المنطقة الجنوبية لمتابعتها والرد اولا بأولا وبأسرع وقت ممكن إلى جانب التأكيد على ازالة اسباب الشكوى فورا وإعداد تقرير مصور بذلك.