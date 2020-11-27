آبي أحمد يلتقي مبعوثي الاتحاد الإفريقي لبحث أزمة تيجراي

التقى ‏رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، مبعوثي الاتحاد الإفريقي، لبحث أزمة تيجراي، وذلك حسبما أوردته فضائية «العربية» في خبر عاجل لها، مساء الجمعة.



وطالب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد المجتمع الدولي أول أمس الأربعاء بعدم التدخل في الصراع في منطقة تيجراي، وذلك مع اقتراب المهلة التي حددها للمقاتلين في تيجراي لتسليم أنفسهم، ومدتها 72 ساعة، من الانتهاء.



وقال آبي في بيان "بصفتها دولة ذات سيادة، إثيوبيا لديها الحق في تطبيق قوانينها داخل أراضيها"، مضيفا "نرفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية".



وكان الصراع بين الحكومة الإثيوبية وتيجراي قد بدأ مطلع هذا الشهر، عندما أرسل آبي جنودا لقمع انتفاضة جبهة تحرير شعب تيجراي.



وقد فر أكثر من 40 ألف إثيوبي من القتال الدائر في تيجراي، ودخلوا حاليا السودان، وفقا لبيانات الأمم المتحدة.