قال وزير صحة جنوب إفريقيا جو باهلا، إنه "لا يوجد دليل علمي على خطورة المتحور الجديد من كورونا، المعروف باسم سلالة أوميكرون.

ووصف في تصريحات نقلتها عنه قناة "العربية"، اليوم السبت، أن ردود الفعل الأوروبية على ظهور المتحور الجديد من كورونا بأنها غير مبررة، مشدّدًا على أنه لا دليل علميا بأن المتحور الجديد من كورونا سريع الانتشار أو خطير.

وذكر أنّ أغلب الإصابات بالمتحور الجديد تنتشر وسط الذين لم يتلقوا اللقاح، محذرًا من أنّ فئة الشباب الذين لم يتلقوا اللقاح أكثر عرضة لعوارض صحية خطيرة.

وتسود حالة من الرعب على مستوى العالم أجمع، بعد ظهور متحور جديد من فيروس كورونا "سلالة أوميكرون"، وسط تقارير تتحدث عن خطورة هائلة لهذا المتحور الذي ظهر في عدة دول بينها جنوب إفريقيا وبتسوانا وهونج كونج وبلجيكا.

مصريًّا، قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا قررت ايقاف الطيران المباشر من وإلى جنوب إفريقيا.

وصرّح السفير نادر سعد المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأنّ هذه الخطوة جاءت ذلك بناء على خلفية ما أعلنته منظمة الصحة العالمية، بشأن المتحور الجديد لفيروس كورونا، والذى أطلق عليه "أوميكرون"، واعتبرت هذا المتحور من الضرورى أخذ الإجراءات الاحتياطية تجاهه.

وأشار سعد، إلى أن هناك عددا من الدول المستهدفة بقائمة من الإجراءات، وتتضمن هذه الدول جنوب إفريقيا، وليسوتو، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وناميبيا، واسواتيني، حيث من المقرر للقادمين من تلك الدول عن طريق الرحلات غير المباشرة (ترانزيت) ويمثل قدومهم إلى مطار القاهرة (ترانزيت) في طريقهم إلى دول أخرى، حيث سيتم إجراء اختبار فحص الحامض النووي السريع، وحال ظهور أي حالة ايجابية تمنع من صعود الطائرة التالية، ويعود الراكب على نفس الطائرة القادم عليها، بينما للقادمين من تلك الدول عن طريق الطيران غير المباشر (ترانزيت) وتمثل القاهرة وجهتهم النهائية، فسوف يتم عمل اختبار فحص الحامض النووي السريع، وحال إيجابية التحليل يعود الراكب على نفس الطائرة القادم عليها، أما حال سلبية الاختبار فيقوم بعمل حجر ذاتي منزلي لمدة 7 أيام، ويتم عمل اختبار pcr في نهاية مدة الحجر، كما يستمر متابعته لمدة سبعة أيام أخرى عن طريق فريق الحجر الصحي حتى نهاية المدة القصوى لفترة حضانة الفيروس.