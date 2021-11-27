القبض على أكثر من 100 متظاهر بجزر سليمان

ألقت الشرطة القبض على أكثر من 100 شخص خلال الاحتجاجات العنيفة في هونيارا عاصمة جزر سليمان للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء.

وقالت شرطة البلاد الواقعة في جنوب المحيط الهادي إن المحتجزين يشتبه في تورطهم في أعمال شغب ونهب. ودعت السلطات المواطنين إلى الكف عن أعمال النهب وإضرام النيران في المباني.

ويطالب المتظاهرون باستقالة رئيس الوزراء ماناسيه سوجافار منذ الأربعاء الماضي، لكنه ما زال متمسكا بالمنصب حتى الآن رغم محاولة حشود لاقتحام مقر إقامته الرسمي خلال الاضطرابات.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن العديد من المباني الحكومية تعرضت للهجوم وتم حرقها جزئيا، وجري نهب متاجر.

ووصلت أمس الجمعة قوات أمنية من أستراليا وبابوا غينيا الجديدة إلى البلاد لدعم الشرطة، كما فرضت الحكومة حظر تجول في هونيارا حتى إشعار آخر.

وكان أحد العوامل الرئيسية لنشوب أعمال الشغب هو قرار الدولة الجزيرة بالانفصال عن حليفتها القديمة تايوان وإقامة علاقات دبلوماسية مع الصين في عام 2019، الأمر الذي أثار استياء العديد من سكان جزر سليمان وأدى إلى اتهامات للحكومة بتلقي رشوة من بكين.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، نقلا عن متحدث باسم الشرطة، أنه تم العثور على ثلاث جثث في مبنى محترق عقب أعمال الشغب في منطقة الحي الصيني الأكثر تضررا.

وتحقق السلطات حاليا في سبب الوفيات وتحاول تحديد هوية الضحايا. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الوفيات مرتبطة بأعمال الشغب أم لا.