 كييف تجهز 100 مركز إضافي للتدفئة في حالة الطوارئ خلال الشتاء - بوابة الشروق
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كييف تجهز 100 مركز إضافي للتدفئة في حالة الطوارئ خلال الشتاء

كييف - أ ش أ
نشر في: الأحد 27 نوفمبر 2022 - 11:40 م | آخر تحديث: الأحد 27 نوفمبر 2022 - 11:40 م

أكد عمدة العاصمة الأوكرانية "كييف" فيتالي كليتشكو أن كييف أنشأت بالفعل أكثر من 430 مركز تدفئة، وتقوم بتجهيز 100 مركز إضافي مماثل لاستخدامها في حالة الطوارئ خلال الشتاء.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفروم" الأوكرانية عن كليتشكو قوله: "هناك أكثر من 430 مركز تدفئة تعمل في كييف، ونحن نستعد لنشر أكثر من 100 مركز إضافي بسرعة في حالة الطوارئ".

وأوضح كليتشكو أن كييف وفرت أكثر من 400 مولد كهربائي لتشغيل مراكز التدفئة، وتم إرسال 100 مولد إضافي من المتطوعين والمنظمات الخيرية، وبالإضافة إلى ذلك، ستتلقى العاصمة 12 وحدة غلاية متنقلة تم طلبها خصيصًا لنقاط التدفئة.

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