أوكرانيا: 7 سفن تغادر الموانئ مُحملة بـ248 ألف طن من الحبوب

أعلنت الحكومة الأوكرانية، اليوم الأحد، مغادرة سبع سفن أخرى مُحملة بـ248 ألف طن من المنتجات الزراعية الأوكرانية، متوجهة إلى آسيا وأوروبا من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.

وأشارت وزارة البنية التحتية الأوكرانية - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - إلى أنه يجري في الوقت الحالي تحميل 740 ألف طن من المنتجات الزراعية الأوكرانية على متن 19 سفينة أخرى، موضحة أنه حتى الآن خرجت 501 سفينة مُحملة بنحو 12.2 مليون طن من الحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية إلى دول في آسيا وأوروبا وإفريقيا منذ أول أغسطس الماضي، بعد بدء العمل وفقا لصفقة الحبوب.

ومن ناحية أخري، قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، في تصريح للتلفزيون الروسي نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، "إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تسمح للقيادة الأوكرانية ببدء مفاوضات مع روسيا".

وأضاف أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ينتهك المبادئ الأساسية لعملية التفاوض، ورأى أن الخطأ الثاني الذي ارتكبته أوكرانيا هو "المساومة"، على حد تعبيره.

وكانت أوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة قد وقعوا مبادرة النقل الآمن للحبوب والمواد الغذائية من موانئ أوديسا وتشورنومورسك وبيفدينيي في إسطنبول في 22 يوليو الماضي، وغادرت أول سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية ميناء أوديسا في أول أغسطس.. فيما باءت عملية التفاوض بين روسيا وأوكرانيا بالفشل بعد عدة محاولات نظرا للشروط المسبقة التي تضعها البلدان لتفعيل عملية التفاوض، إلا أن المفاوضات التي جرت بين موسكو وكييف برعاية الأمم المتحدة من أجل السماح بتصدير الحبوب الزراعية عبر البحر الأسود كانت ناجحة.