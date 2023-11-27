البيت الأبيض يرحب بتمديد الهدنة في غزة

رحب البيت الأبيض، اليوم الإثنين، بتمديد الحدنة بين حركة حماس وإسرائيل ليومين إضافيين في غزة.



وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي في مؤتمر صحفي، إن حماس ستطلق سراح 20 رهينة من النساء والأطفال خلال اليومين المقبلين من الهدنة.



وأضاف كيربي "نأمل أن يكون هناك أمريكيون من بين 20 رهينة سيتم إطلاق سراحها خلال فترة تمديد الهدنة في غزة".



وتابع "سنواصل التأكيد للإسرائيليين على أهمية مراعاة المدنيين أثناء عملياتهم العسكرية".



وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الاتفاق مع مصر وقطر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمد يومين إضافيين.



وأكدت حماس في بيان لها، أن اليومين الإضافيين سيمضيان بنفس شروط الهدنة السابقة.



وتم في الأيام الـ 3 الماضية تنفيذ 3 عمليات تبادل بواقع 13 إسرائيليا يوميا مقابل إطلاق 39 أسيرا فلسطينيا يوميا من السجون الإسرائيلية.