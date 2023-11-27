حماس: 230 شاحنة مساعدات وصلت لمناطق شمال غزة خلال أيام الهدنة الأربعة

قال نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية، إن 230 شاحنة مساعدات وصلت لمناطق شمال غزة خلال أيام الهدنة الأربعة.



وأضاف خلال مقابلة مع قناة الجزيرة، مساء الاثنين، أنّ الحركة تأمل أن يتم تعويض هذا العدد، خلال اليومين المقبلين (بعد تمديد الهدنة الإنسانية).



وأشار إلى أنّ هناك التزام على الاحتلال بوصول المساعدات الإنسانية إلى شمال القطاع بما لا يقل عن 100 شاحنة يوميا، مؤكدا الحاجة لأضعاف هذا العدد يوميا من المساعدات.



وكانت حركة حماس، قد أعلنت أنه تم الاتفاق مع مصر وقطر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمدة يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة.



جاء ذلك بعدما أعلنت دولة قطر التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية، مساء اليوم الاثنين.



ونوه بأن الاحتلال اعتاد على التملص من الاتفاقيات والمراوغة في التنفيذ، موضحا أنّ الحركة تطلب أن تفتح المعابر للتجارة لإتاحة الاحتياجات أمام المواطنين القادرين على الشراء.



وكانت حركة حماس، قد أعلنت أنه تم الاتفاق مع مصر وقطر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمدة يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة.



جاء ذلك بعدما أعلنت دولة قطر التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية، مساء اليوم الاثنين.