أموريم: يجب أن نتحسن كفريق

يتطلع روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، لإحراز الهجوم المزيد من الأهداف، في إطار مساعيه لتحقيق أول فوز على ملعب أولد ترافورد، معقل النادي الإنجليزي.

ويستعد يونايتد لإنهاء الشهر الجاري، عندما يستضيف بودو جليمت النرويجي، في الدوري الأوروبي لكرة القدم، غدا الخميس.

واستهل أموريم مشواره مع الشياطين الحمر بالتعادل 1/1 مع إيبسويتس تاون، في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد الماضي.

ويرى البرتغالي أن الفريق سيعاني لفترة، حتى ينجح في تطبيق أفكاره، مضيفا: "القلق موجود، لكن يجب أن نتحسن كفريق"

"لا خطورة"

وأضاف: "نمتلك لاعبين جيدين، بإمكانهم تسجيل العديد من الأهداف.. لكننا سيطرنا في الشوط الثاني أمام إيبسويتش.. نستحوذ على الكرة، لكن دون تشكيل خطورة على مرمى المنافس".

وتابع: "سيسجل المهاجمون، راسموس هويلوند وجوشوا زيركزي وراشفورد، المزيد من الأهداف، وكذلك يجب أن يسجل برونو فرنانديز الكثير من الأهداف.. ويجب أن يتحسن أداء أماد ديالو أمام مرمى المنافسين".

وواصل أموريم: "كل هؤلاء اللاعبين بحاجة إلى التحسن، ويمكننا تسجيل العديد من الأهداف.. يجب أن نتحسن كفريق، أكثر من الاستفسار عن حاجتنا لضم مهاجم جديد لتسجيل الأهداف".

وقال إنه سيحاول مساعدة راشفورد، الذي سجل 5 أهداف في 19 مباراة، هذا الموسم.

وأردف: "سنحاول إيجاد الحل المناسب له، كما هو الحال بالنسبة للاعبين الآخرين.. لكن يجب أن يحاول راشفورد استعادة أفضل مستوياته".

ومن المحتمل أن يجلس راشفورد على مقاعد البدلاء، غدا الخميس، في ظل تخطيط أموريم لتدوير التشكيل الأساسي، لإراحة بعض اللاعبين في ظل ضغط المباريات.