سول تشهد تساقطا قياسيا للثلوج بأعلى مستوى منذ 117 عاما

شهدت العاصمة الكورية الجنوبية تساقطا كثيفا للثلوج طوال الليل، وسط إصدار تنبيه من الثلوج الكثيفة في أنحاء سول، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء.

وتجاوز سمك الثلوج في سول اليوم 16 سنتيمترا، ليحطم بذلك الأرقام القياسية المُسجلة خلال شهر نوفمبر، منذ بدء عمليات رصد الأرصاد الجوية الحديثة في أكتوبر من عام 1907.

وبلغ أقصى غطاء ثلجي يومي (الذي يشير إلى أقصى تراكم للثلوج خلال اليوم) في سول 5ر16 سنتيمترا حتى الساعة السابعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، استنادا إلى مرصد سول للأرصاد الجوية.

وتتخذ المدينة إجراءات للتحكم في حركة المرور في 4 طرق في سول، تشمل إنوانجسان-رو، وسامتشيونج-دونج.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع تساقط الثلوج بيما يتراوح بين سنتيمتر واحد و3 سنتيمترات في الساعة، في أجزاء كثيرة من البلاد، بما يشمل منطقة سول الكبرى وأجزاء من إقليم شمال تشونج تشيونج، وإقليم شمال جولا، وبعض المناطق الجبلية في إقليم شمال جيونجسانج، في حين أنه من المتوقع أن يستمر تساقط الثلوج حتى الليل في إقليم جانجوون.

ومن المتوقع أن يستمر هطول الثلوج والأمطار على فترات متقطعة في جميع أنحاء البلاد حتى صباح يوم غد الخميس.