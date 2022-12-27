ألمانيا تدعم أبحاث حماية البيانات بـ70 مليون يورو

تعتزم وزارة البحث العلمي والتطوير الألمانية دعم تطوير أساليب تضمن مجهولية البيانات الشخصية خلال السنوات القادمة بمبلغ 70 مليون يورو.



وقالت وزيرة البحث العلمي الألمانية بيتينا شتارك-فاتسينجر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه من المقرر دعم شبكة للبحث العلمي بهذا المبلغ على الأقل حتى نهاية عام 2025.



وأوضحت شتارك-فاتسينجر أن الأمر يتعلق بالمضي قدما في مجال الرقمنة واستخدام البيانات، مع ضمان حماية أفضل للبيانات في الوقت نفسه.



وقالت: "الهدف هو تطوير تقنيات وإجراءات وأساليب لضمان مجهولية البيانات الشخصية وبالتالي جعلها قابلة للاستخدام للخدمات والابتكارات المستندة إلى البيانات بطريقة متوافقة مع القانون"، مضيفة أن حماية البيانات لا تعوق الابتكار، ولكن يمكن أن تكون القوة الدافعة للرقمنة.



وجاء في دليل التمويل الذي أصدرته الوزارة للمشروع: "التوتر بين استخدام البيانات وحماية البيانات يعني حاليا أن إمكانات الرقمنة والتطبيقات والخدمات ونماذج الأعمال القائمة عليها لم يتم استخدامها بالكامل في ألمانيا حتى الآن".