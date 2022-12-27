جامعة سوهاج تستضيف أول طبيبة صماء في العالم لإلقاء ندوة «صماء أسمعت العالم»

استقبل الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، الدكتورة فادية عبدالجواد أول طبيبة صماء في مصر والعالم؛ لإلقاء ندوة بعنوان: "أنين الصمت - صماء أسمعت العالم"، والتي نظمها مركز نور البصيرة، بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب المركزية، بحضور كل من الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشؤون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، الدكتور عماد الصوينع مدير مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة، والدكتورة سلمى نائبة مدير المركز، والدكتورة ندا عبدالمحسن بكلية الطب بالجامعة.

وأشاد الدكتور مصطفى عبدالخالق، بتجربة الدكتورة فادية باعتبارها قدوة مشرفة، حيث استطاعت تحويل المعاناة والإعاقة إلى بارقة أمل، في تجربة يقتدي بها الشباب المصري والعربي، مثمنا قصة كفاحها كأول صماء تتخرج من كلية الطب وتعمل طبيبة للأمراض الجلدية لنحو 20 عاما قبل أن تتمكن من استعادة حاسة السمع.

وعلى هامش الندوة، افتتح نواب رئيس الجامعة، المعرض الخاص للطلاب الصم والذي نظمه مركز نور البصيرة، وضم عدد من اللوحات الفنية والتي تمتاز بثرائها الشكلي، لاعتمادها على الأفكار والرسومات أكثر من الكلمات.

وأشادوا بروعة أفكارهم، ودقة تنفيذها، وجمال ألوانها، ونقل مشاعرهم من خلال تلك اللوحات الفنية، وذلك في إطار حرص الجامعة على تشجيع الطلاب ذوي الإعاقة وتقديم أوجه الدعم لهم، والرعاية باعتبارهم شركاء في الوطن وأشخاص متميزين قادرين على التنمية والتطوير.

وأعربت الدكتورة فادية عبدالجواد، عن سعادتها لتواجدها بجامعة سوهاج مع الطلاب الصم، مشيدة باللوحات الفنية للطلاب ومواهبهم المتميزة، وبالدعم المادي والمعنوي الذي تقدمه إدارة الجامعة لهذه الفئة من الطلاب لاستكمال مسيرتهم التعليمية، ودعم مواهبهم الفنية.

وذكر الدكتور عماد الصوينع، أن المعرض الفني شارك به العديد من الطلاب من كليات الجامعة المختلفة، مؤكدا تسليم جوائز مالية لجميع الطلاب الصم المشاركين بالمعرض الفني.

وأوضحت الدكتورة سلمى عبدالمنعم، أنه خلال فعاليات الندوة استعرضت الدكتورة فادية قصة كفاحها ومعاناتها وفقدانها لحاسة السمع وهي في سن 11 عاما، ورغم ذلك استطاعت الالتحاق بكلية الطب بعد أن حصلت على مجموع ٩٨% في الثانوية العامة، ومارست مهنة الطب في مصر وفي العديد من البلدان، وتزوجت وأنجبت.

وأشارت إلى أنها بعد رحلة 40 عاما من الصمم أجرت عملية زراعة القوقعة واستعادة حاسة السمع، حيث استعرضت قصتها بكل تفاصيلها في كتاب بعنوان: "أنين الصمت".