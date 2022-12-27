 رئيسة لجنة الخارجية بالبرلمان البريطاني تطالب رعايا بلادها بمغادرة إيران فورا - بوابة الشروق
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رئيسة لجنة الخارجية بالبرلمان البريطاني تطالب رعايا بلادها بمغادرة إيران فورا

علم بريطانيا وإيران
علم بريطانيا وإيران
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 - 10:44 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 - 10:44 ص

طالبت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني أليسيا كيرنز، البريطانيين المتواجدين في إيران بمغادرة البلاد على الفور، بسبب حملة الاعتقالات التي تشهدها البلاد.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أن دعوة نائبة البرلمان البريطاني كيرنز جاءت عقب تصريحات الحكومة الإيرانية بشأن اعتقال 7 مشتبه بهم على صلة ببريطانيا، من بينهم بعض مزدوجي الجنسية يُزعم تورطهم في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في البلاد والتي بدأت قبل مائة يوم.

من جانبهم، طالب دبلوماسيون بريطانيون، إيضاحات من إيران بشأن تلك الاعتقالات، وقالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان إن "هؤلاء الأشخاص وُصفوا بأنهم مرتبطون ببريطانيا لأن الإيرانيين كانوا يحاولون الادعاء بان الغرب والمملكة المتحدة على وجه الخصوص هم من نظمت الاحتجاجات".

وأضافت كيرنز: "أود أن أشجع أي شخص من الغرب على المغادرة بأمان قدر المستطاع".

واحتجزت إيران، 7 أشخاص في مقاطعة كرمان، واعتبروا أعضاء في منظمة تسمى "زاجروس"، التي يقال إنها "مكرسة للتخطيط للاحتجاجات".


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