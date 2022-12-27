بمناسبة حلول عيد الميلاد، يعرض مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومي للسينما، في السادسة مساء غد الأربعاء، فيلم "أوغسطينوس ابن دموعها"، للمخرج الراحل سمير سيف.

الفيلم يتناول شخصية الفيلسوف والعالم الديني القديس أوغسطينوس، ومن بطولة عائشة بن أحمد وأمين بن سعد وعماد بن شندي وبهية الراشدي ونجلاء بن عبد الله وعلي بن نور، ورؤية هنري عوني، وقصة: عماد دبور وسيناريو وحوار سامح سامي، وموسيقى سليم دادة.



وتم تنفيذ الفيلم في 3 سنوات، وصور في الأماكن الحقيقية التي عاش فيها القديس أوغسطينوس بدول الجزائر وتونس وإيطاليا وفرنسا، ويتناول الفيلم شخصية الفيلسوف أوغسطينوس من الناحية التاريخية ومدى تأثيره على العالم الغربي، ويبرز هوية أوغسطينوس الشمال أفريقية، ويكشف أيضا عن حقائق وأسرار تاريخية لهذه الشخصية.



جدير بالذكر أن الفيلم حائز على جائزة أفضل إنجاز فني بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر الأبيض المتوسط في دورته الـ33، وحصل أيضا على جائزة الجمهور لأحسن فيلم بمهرجان وهران السينمائي بالجزائر، كما تم عرضه على هامش مهرجان أيام قرطاج السينمائية.

ويقام العرض تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية.