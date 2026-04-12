ويتكوف يطلع وزير الخارجية على الموقف الأمريكي في المفاوضات مع إيران

تلقى الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالا هاتفيا من ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، اليوم الأحد، للوقوف على آخر مستجدات الوضع الإقليمي، وذلك في أعقاب المفاوضات التي عقدت بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن المبعوث الأمريكي أطلع الوزير عبد العاطي خلال الاتصال على الموقف الأمريكي خلال المفاوضات، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتشاور المستمر بين مصر والولايات المتحدة.

وأكد عبد العاطي من جانبه، أهمية الالتزام بالمسار الدبلوماسي وتغليب لغة الحوار والحلول السلمية للتوصل لتوافق حول جميع الشواغل المطروحة، والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

وثمن ويتكوف مستوى التنسيق القائم مع مصر، مشيدا بالتعاون القائم وجهود مصر فى دعم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وتعويل الجانب الأمريكي على استمرار الجهد المصري في هذا الشأن.