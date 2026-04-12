الخارجية السعودية تستدعي سفيرة العراق بسبب هجمات بمسيرات انطلقت من بلادها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، مساء الأحد، استدعاء سفيرة جمهورية العراق لدى المملكة صفية طالب السهيل.

وقالت الوزارة في بيان، إن الخطوة جاءت على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت المملكة ودول الخليج الشقيقة عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدد وكيل الوزارة للشئون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي خلال تسليم سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة واستنكار المملكة للاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج.

وأكد الدبلوماسي السعودي، أهمية أن يتعامل العراق بمسئولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدد المملكة القاطع لانتهاك سيادة الدول ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، كما أكد أن المملكة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها وحماية أراضيها.