روسيا والهند تخططان لأكبر تعاون في مجال التسليح

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، إن بلاده والهند ترغبان في تعاون أوثق في إنتاج المعدات الدفاعية.



جاء ذلك خلال لقاء لافروف بنظيره الهندي سوبرامانيام جيشانكار في موسكو، اليوم الأربعاء، وقال الوزير الروسي، إن التعاون سيخدم الأمن الاستراتيجي في أوراسيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية تاس.



وقال جيشانكار، في تدوينة على تطبيق إكس: "إننا كشركاء استراتيجيين، ناقشنا الوضع الدولي والقضايا المعاصرة، وتبادلنا وجهات النظر حول منطقة المحيطين الهندي والهادي، والصراع في أوكرانيا، والوضع في غزة، وأفغانستان وآسيا الوسطي، ومجموعة بريكس، ومنظمة شانغهاي للتعاون، ومجموعة العشرين والأمم المتحدة.



وأضاف: "أشرنا إلى التقدم الذي حققناه في تعاوننا الاقتصادي، وتجارة الطاقة، وجهود تحقيق الترابط بين البلدين، والتعاون العسكري التقني، والاتصالات على مستوى الشعبين".



وأشار إلى أن "العلاقات الهندية الروسية تعكس الحقائق الجيوسياسية والتقارب الاستراتيجي والمنفعة المتبادلة."