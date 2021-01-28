ارتفاع أرباح تسلا خلال الربع الأخير

أعلنت شركة تسلا موتورز الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية ارتفاع أرباحها خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالعام السابق.

وقالت الشركة إن أرباحها خلال الربع الأخير من العام الماضي بلغت 270 مليون دولار بما يعادل 24ر0 دولار للسهم الواحد مقابل 105 ملايين دولار بما يعادل 11ر0 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام السابق.

في الوقت نفسه بلغت أرباح الشركة خلال الربع الأخير من العام الماضي بعد استبعاد البنود غير المتكررة 903 ملايين دولار بما يعادل 80ر0 دولار للسهم، في حين كان المحللون يتوقعون وصول هذه الأرباح إلى 01ر1 دولار للسهم الواحد.

وذكرت تسلا أن إيراداتها خلال الربع الأخير من العام الماضي زادت بنسبة 5ر45% سنويا إلى 74ر10 مليار دولار مقابل 38ر7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2019.