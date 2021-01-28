 ألمانيا: إصابات كورونا تصل إلى 2.18 مليون حالة والوفيات 54498 - بوابة الشروق
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ألمانيا: إصابات كورونا تصل إلى 2.18 مليون حالة والوفيات 54498

(د ب أ)
نشر في: الخميس 28 يناير 2021 - 10:25 ص | آخر تحديث: الخميس 28 يناير 2021 - 10:25 ص

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 2.18 مليون حالة بحلول الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس، بتوقيت مدينة فرانكفورت، حسبما أظهرت بيانات مجمعة من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

ووفقا لهذه البيانات، وصل عدد الوفيات المرتبطة بوباء كورونا في ألمانيا إلى 54 ألفا و498 حالة، فيما وصل عدد المتعافين من مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا إلى 2.04 مليون شخص.

جدير بالذكر أنه قد مضى قرابة 52 أسبوعا على الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.


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