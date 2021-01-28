احتجاج روسي على تصريحات ألمانية في قضية نافالني

أعربت روسيا عن احتجاجها الشديد على تصريحات بعض المسؤولين في ألمانيا، على رأسهم وزير الخارجية هايكو ماس، حول قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن التصريحات التي يقدم على الإدلاء بها الجانب الألماني وخاصة وزير الخارجية الألماني تثير دهشة موسكة في معظمها، مبينة أن الخارجية الروسية ستبلغ نظيرتها الألمانية قريبا بأن مثل هذه التصريحات غير مقبولة، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء اليوم الخميس.



ودعت "الشركاء الغربيين" إلى التركيز على حل المشاكل المتراكمة في دولهم، مشددة على أن تصريحات المسؤولين الغربيين بشأن قضية نافالني والمظاهرات غير المرخص بها التي نظمت السبت الماضي في روسيا دعما له "تم إخراجها" حسب نموذج موحد.



واستغربت متحدث الخارجية الروسية، من سماع مثل هذه التصريحات من "دول لا تتردد الشرطة فيها في استخدام وسائل خاصة ضد المواطنين المسالمين".



وشددت على ضرورة ألا تخرج أنشطة الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين في روسيا عن المجال الذي يبرر تواجدهم.



وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قد أدان، في وقت سابق، اعتقال نافالني وتوقيف بعض المشاركين في المظاهرات غير المرخص بها في روسيا، داعيا موسكو إلى الإفراج عنهم فورا.



وصدر بيان مماثل عن مجموعة الدول السبع ومفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.