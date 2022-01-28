ستورمي دانيلز التي اتهمت ترامب بممارسة الجنس معها تشهد ضد محاميها السابق

أدلت الممثلة الإيباحية ستورمي دانيلز اليوم بشهادتها في محكمة فيدرالية ضد مايكل أفيناتي، محاميها السابق المتهم حالياً بالاحتيال عليها.



وكان أفيناتي قد مثّل دانيلز عندما تحدثت عن علاقتها المزعومة مع دونالد ترامب، التي ينفي الرئيس الأمريكي السابق حدوثها، وخرقت اتفاقية الصمت الموقعة مع محامي ترامب.



ممثلو الإدعاء يتهمونه بحجب الأموال المستحقة لدانيلز مقابل صفقة كتابها، بينما يمثّل أفيناتي نفسه في المحكمة وقد استجوب موكلته السابقة خلال الجلسة اليوم الخميس.



وينفي أفيناتي (50 عاماً) التهم الموجهة إليه.



وخلال شهادتها قالت دانييلز أمام المحكمة في مانهاتن إنها قد "عينت محامياً جديداً لأن أفيناتي سرق مني وكذب علي".



ويزعم المدعون أن أفيناتي، الذي استفاد من تمثيله لدانيلز، سرق ما يقرب من 300 ألف دولار من موكلته السابقة من خلال تزوير توقيعها على عقود نشر كتابها "فل ديسكلوجر" (الكشف الكامل).



ومن داخل صندوق زجاجي في المحكمة بسب احتياطات كوفيد، قالت دانيالز لهيئة المحلفين إن أفيناتي "كذب عليها كل يوم تقريباً لمدة خمسة أشهر" من خلال إيهامها بأن ناشرها كان يحجب عنها مستحقات كتابها، بينما كان هو يقبض على المال ويبقيه لنفسه.