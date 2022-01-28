الأرصاد: نتوقع سقوط أمطار خلال الأيام المقبلة

قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع سقوط أمطار خلال الأيام القليلة المقبلة، متابعةً أن هناك احتمال لتساقط الأمطار الخفيفة الي متوسطة في عدة محافظات على مستوى الجمهورية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مصر تستطيع»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الجمعة، أنه من المتوقع أن تكون الأمطار متوسطة على محافظات الإسكندرية ومطروح، مضيفًة أنه متوقع تساقط ثلوج على سانت كاترين، ودرجة الحرارة تصل لـ3 تحت الصفر بسبب طبيعتها الجبلية.

وذكرت أنه من المتوقع أن يكون الطقس خلال الأيام المقبلة بارد نهارا وشديد البرودة في الليل، وفي بعض المحافظات يوجد بها صقيع على المزروعات، وثلوج على قمم الجبال.

وتابعت أن هناك رياح شمالية قادمة من البحر المتوسط قد تؤثر على محافظة الإسكندرية في شدة سقوط الأمطار، مضيفةً أنه من المتوقع أن تشهد باقي المحافظات تساقط أمطار خفيفة.