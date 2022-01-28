أحزاب إيطاليا المتناحرة تخفق للمرة الخامسة في انتخاب رئيس البلاد

واصلت إيطاليا بحثها عن رئيس جديد لها بعد انتهاء الجولة الخامسة من التصويت اليوم الجمعة، بعدم فوز أي من المرشحين.

وحصدت زعيمة مجلس الشيوخ الحالية، ماريا اليزابيتا البيرتي كاسيلاتي /75 عاما/، المدعومة من رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكونى معظم الأصوات بتأييد 382 عضوا من أصل 1009 برلمانيين وممثلي الأقاليم.

ومع ذلك لم تتمكن كاسيلاتي من تحقيق الأغلبية المطلقة المطلوبة وهي 505 أصوات لتكون أول رئيسة في تاريخ إيطاليا .

وكان حزبا الرابطة اليمينى بزعامة ماتيو سالفيني وزير الداخلية السابق وفورزا إيطاليا بزعامة برلسكونى من بين الأحزاب التي كشفت عن تأييدها لكاسيلاتى قبل التصويت .

ومع تصاعد حدة الغضب العام بسبب الانتخابات التي طال أمدها، قررت الأحزاب إجراء تصويتين يوميا، وستبدأ الجولة السادسة الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي ( السادسة مساء بتوقيت جرينتش ) .

وكشفت الجولة الخامسة من التصويت عن امتناع 406 مندوبين عن الإدلاء بأصواتهم وأنه من بين الأصوات المدلى بها وعددها 530 صوتا، حصل رئيس البلاد سيرجيو ماتاريلا على 46 صوتا، ومع ذلك ليس من المعتقد أنه يسعى لولاية ثانية.

وبدأ انتخاب خليفة سيرجيو ماتاريلا، يوم الإثنين الماضي. وليس هناك أي مؤشر على ظهور فائز، حيث أن المحادثات تبدو متعثرة، بشكل كبير. ومازال رئيس الوزراء، ماريو دراجي، أحد الخيارات ، لاسيما ، إذا فشل المرشحون البدلاء ، الذين تقدمت بهم الأحزاب.

وبالنسبة للمستثمرين، فإن الخطورة الرئيسية هي نشوب أزمة سياسية تؤدي إلى انتخابات مبكرة، ستهدد قدرة إيطاليا على تحقيق إصلاحات والحصول على أكثر من 200 مليار يورو(223 مليار دولار)، من أموال الإتحاد الأوروبي.

كانت مؤسسات الاتحاد الأوروبي قد أقرت في مطلع عام 2021 بشكل نهائي خطة التحفيز الاقتصادي البالغة قيمتها 5ر672 مليار يورو (815 مليار دولار) من أجل التغلب على الأزمة الاقتصادية العميقة التي سببتها جائحة كورونا ومن أجل تمويل استثمارات مستقبلية والإصلاحات في التكتل.